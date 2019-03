Le tax shift et le saut d'index ont permis de créer 73.000 emplois

Le tax shift et le saut d'index ont permis de créer 73.000 emplois, d'après une étude de la KU Leuven relayée vendredi par L'Echo et De Tijd. D'après les auteurs, le prochain gouvernement pourra encore réduire l'écart salarial avec l'Allemagne et les Pays-Bas en se concentrant sur les métiers peu qualifiés.