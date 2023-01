Le taux de chômage dans la zone euro était stable en novembre, à 6,5% par rapport au même pourcentage en octobre. Il est en recul sur base annuelle puisqu'il était de 7,1% en novembre 2021, selon des chiffres d'Eurostat publiés lundi.

La Belgique suit cette tendance stable, avec un taux de chômage de 5,5% contre 5,4% en octobre et 5,8% en novembre 2021.

Le taux de chômage au sein de l'Union européenne était de 6% en novembre 2022, un taux également stable par rapport au taux enregistré en octobre 2022. Eurostat estime qu'en novembre, 12,950 millions d'hommes et de femmes étaient au chômage dans l'UE, dont 10,849 millions dans la zone euro.

En novembre, 2,880 millions de jeunes (de moins de 25 ans) étaient au chômage dans l'UE, dont 2,353 millions dans la zone euro. Le taux de chômage des jeunes s'est établi à 15,1% dans l'UE et dans la zone euro, en hausse par rapport au taux de 15% enregistré dans les deux zones au mois précédent.

Seules la Grèce et l'Espagne affichaient encore un taux de chômage à deux chiffres en novembre, respectivement 11,4 et 12,4%.

