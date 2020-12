Le taux de chômage dans la zone euro s'est établi en octobre à 8,4%, en (très) légère baisse par rapport au mois de septembre où il atteignait 8,5%, selon les données publiées mercredi par l'office européen de statistiques, Eurostat. Dans l'Union européenne, le taux de chômage s'élevait à 7,6%, stable par rapport au mois précédent.

Sur base annuelle toutefois, le taux de chômage s'affiche en hausse tant dans la zone euro (8,4%, contre 7,4% en octobre 2019) que dans l'UE (7,6%, contre 6,6% en octobre 2019).

En Belgique, le taux de chômage s'est établi à 5,1% en octobre, une proportion stable ces derniers mois. Eurostat indique que 258.000 personnes étaient au chômage en octobre dans le Plat pays.

Dans l'Union européenne, Eurostat estime que 16,236 millions de femmes et d'hommes étaient au chômage en octobre, dont 13,825 millions dans la zone euro. En un an, le nombre de personnes au chômage a augmenté de plus de 2 millions dans l'UE et d'1,6 million dans la zone euro.

Le chômage des jeunes (moins de 25 ans) s'établissait, lui, à 17,5% dans l'UE et 18% dans la zone euro en octobre, tous deux en hausse par rapport au mois précédent.

Davantage de femmes que d'hommes étaient au chômage en octobre, tant dans la zone euro (8,9%, contre 8% pour les hommes) que dans l'UE (8%, contre 7,2% pour les hommes).

Le chômage en hausse de près de 3% en novembre à Bruxelles Comme en octobre, le nombre de chercheurs d'emploi à Bruxelles a augmenté de 2,7% le mois dernier sur base annuelle, indique mercredi Actiris, l'office régional de l'emploi. La Région bruxelloise comptait 89.923 chercheurs d'emploi à la fin novembre, 1.480 de moins qu'en octobre (-1,6%) mais 2.373 de plus qu'en novembre de l'année dernière. Le taux de chômage dans la région capitale était de 15,8%. L'impact de la crise du Covid-19 sur le chômage reste stable, entre autres grâce aux différentes mesures telles que le chômage temporaire et le droit passerelle, analyse Actiris. Le chômage chez les jeunes grimpe cependant de 8,8% en comparaison avec novembre 2019, contre 7,4% en octobre. La région compte désormais 9.970 jeunes chercheurs d'emploi, soit 807 de plus que l'an dernier. Le chômage des jeunes atteint 27%. Le volume d'offres d'emploi a par ailleurs diminué de 11,5% par rapport à l'année dernière, avec 2.089 offres en novembre.

