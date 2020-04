Le taux de chômage était de 7,3% en février dans la zone euro, un mois avant le début des mesures de confinement liées au coronavirus. Ce taux était en baisse par rapport à février 2019 (7,8%), indique mercredi Eurostat, l'office européen des statistiques. Il s'agit du taux le plus faible enregistré dans la zone euro depuis mars 2008.

Dans l'UE, le taux de chômage s'est établi à 6,5% en février 2020, stable par rapport au taux de janvier 2020 et en baisse par rapport au taux de 6,9% de février 2019. Cela demeure le taux le plus faible enregistré dans l'UE depuis le début de la série mensuelle sur le chômage en février 2000.

Eurostat estime qu'en février 2020, 13,984 millions d'hommes et de femmes étaient au chômage dans l'UE, dont 12,047 millions dans la zone euro.

Dans l'UE, le taux de chômage s'est établi à 6,5% en février 2020, stable par rapport au taux de janvier 2020 et en baisse par rapport au taux de 6,9% de février 2019. Cela demeure le taux le plus faible enregistré dans l'UE depuis le début de la série mensuelle sur le chômage en février 2000. Eurostat estime qu'en février 2020, 13,984 millions d'hommes et de femmes étaient au chômage dans l'UE, dont 12,047 millions dans la zone euro.