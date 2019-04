Le taux d'inflation en Turquie se maintient à près de 20% en mars

Le taux d'inflation élevé de la Turquie s'est maintenu à un peu moins de 20% en mars, selon les données publiées mercredi, quelques jours après les élections locales qui ont vu la défaite du parti présidentiel AKP à Ankara et Istanbul, les deux principales villes et centres économiques du pays.

La hausse annuelle des prix à la consommation a été de 19,71% en mars, selon l'Institut turc de la statistique (TurkStat) alors qu'on recensait 19,67% en février. L'augmentation la plus élevée, de 29,77%, a concerné les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées. Début mars, la banque centrale avait laissé son taux directeur inchangé à 24%, invoquant une légère baisse de l'inflation. L'état de l'économie turque a été une préoccupation majeure parmi les électeurs lors des scrutins locaux de dimanche. Depuis juin, l'inflation y est à son plus haut niveau en 15 ans. Elle avait alors atteint 15,39% et a même franchi la barre des 25% en octobre dernier. D'après TurkStat, l'économie est entrée en récession à la fin 2018.