L'année 2019 restera conne une année particulièrement favorable au marché de l'emploi, avec un taux d'emploi des 20 à 64 ans qui a progressé de 0,8 point de pourcentage pour atteindre 70,5%, indique mercredi Statbel. Le taux de chômage des 15 à 64 ans a baissé de 6% en 2018 à 5,4% en 2019, soit la moyenne annuelle la plus faible depuis le début des mesures en 1983.

"Les femmes connaissent les plus fortes évolutions, si bien que l'écart de taux d'emploi entre hommes et femmes se réduit et le taux de chômage des femmes descend encore un peu plus sous celui des hommes", constate-t-on.

Les évolutions du taux d'emploi et du taux de chômage sont positives dans les trois Régions, mais il subsiste de grandes différences entre elles.

Avec un taux d'emploi de 75,5% chez les 20-64 ans et un taux de chômage de 3,3% chez les 15-64 ans, la Flandre affiche clairement de meilleurs résultats que Bruxelles et la Wallonie. Mais la forte baisse du taux de chômage en Wallonie, qui passe de 8,5% en 2018 à 7,2% en 2019, est remarquable. Le taux d'emploi au sud du pays est de 64,6% alors qu'il est de 61,7% à Bruxelles.

La stratégie Europe 2020 a assigné à la Belgique plusieurs objectifs, dont le principal est d'atteindre un taux d'emploi de 73,2% des 20-64 ans en 2020. Pour y parvenir, environ 186.000 personnes en plus devraient avoir un emploi en 2020 par rapport à 2019. Un objectif qui était déjà difficile à atteindre mais qui semble désormais impossible alors que la pandémie de Covid-19 est en train de laminer les économies européennes.

