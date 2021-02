Les salaires minimums varient considérablement au sein de l'Union européenne, allant de 700 à 1.500 euros par mois, selon des statistiques publiées vendredi par Eurostat.

Vingt-et-un États membres de l'Union européenne, dont la Belgique, ont instauré un salaire minimum. Le Danemark, l'Italie, Chypre, l'Autriche, la Finlande et la Suède sont les seuls à ne pas l'avoir fait.

En janvier 2021, les 10 Etats-membres ayant le salaire minimum le plus bas étaient tous d'Europe de l'est. Il s'agit de la Bulgarie (332 euros), Hongrie (442 euros), Roumanie (458 euros), Lettonie (500 euros), Croatie (563 euros), République tchèque (579 euros), Estonie (584 euros), Pologne (614 euros), Slovaquie (623 euros) et de la Lituanie (642 euros).

Dans cinq Etats-membres, du sud de l'Europe, le salaire minium est compris entre 700 et un peu plus de 1.000 euros par mois: la Grèce (758 euros), le Portugal (776 euros), Malte (785 euros), la Slovénie (1.024 euros) et l'Espagne (1.108 euros).

Six États de l'ouest et du nord de l'Europe affichent les salaires minimums les plus hauts: la France (1.555 euros), l'Allemagne (1.614 euros), la Belgique (1.626 euros), les Pays-Bas (1.685 euros), l'Irlande (1.724 euros) et le Luxembourg (2.202 euros).

A titre de comparaison, le salaire minimum fédéral aux Etats-Unis s'élève à 1.024 euros.

Enfin, c'est en France que le salaire minimum était le plus élevé par rapport au revenu médian, dont il atteint les deux tiers (66%, chiffres de 2018). Le salaire minium dépasse également 60% du revenu médian au Portugal, en Slovénie et en Roumanie. En Belgique, il représentait 50% du revenu médian mensuel, selon l'Office européen des statistiques.

