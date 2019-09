"Le Royaume-Uni pourrait redevenir l'homme malade de l'Europe"

Le milliardaire Tadashi Yanai, l'homme le plus riche du Japon et patron de Fast Retailing (Uniqlo, Helmut Lang, etc.) estime dans une interview accordée jeudi à CNN, que le Brexit est "pratiquement impossible" et que le Royaume-Uni pourrait redevenir l'"homme malade de l'Europe", comme c'était le cas dans les années 70.

"Je pense que le Brexit est pratiquement impossible car les anciennes frontières seront fragiles et que le Royaume-Uni a un problème avec l'Ecosse et l'Irlande du nord. "Je pense que le Brexit est difficilement faisable même si le Royaume-Uni veut y arriver", explique le milliardaire japonais. "Mais, si le Brexit devient réalité, le Royaume-Uni pourrait revenir à une situation antérieure à l'ère Thatcher lorsqu'il était qualifié d'homme malade de l'Europe. Je crains que cela se reproduise", précise-t-il. Margaret Thatcher avait remporté les élections en 1979 après des années de faible croissance, de forte inflation et d'un chômage explosif. Dans les années 80, encouragées par la politique de Thatcher, beaucoup d'entreprises japonaises se sont installées en Grande-Bretagne comme porte d'entrée vers l'Europe.