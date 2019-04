Le recyclage mondial en plein chaos depuis que la Chine a fermé sa poubelle

Dans la ville de Xingtan au sud du pays, où le secteur était florissant, "les usines de recyclage sont parties, il y a des panneaux +A louer+ sur les bâtiments et on voit des annonces pour recruter des employés expérimentés au Vietnam", explique à l'AFP Chen Liwen, fondateur de l'ONG Zero Waste Alliance en Chine. Si la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam, premiers pays visés par les industriels, ont pris des mesures pour limiter les importations de plastique, les flux ont été redirigés vers d'autres pays moins régulés comme l'Indonésie et la Turquie, selon le rapport de Greenpeace.