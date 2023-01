L'inflation a ralenti comme anticipé en décembre aux États-Unis, à 6,5% sur un an, atteignant ainsi son plus bas niveau pour 2022, selon l'indice CPI, qui fait référence, publié jeudi par le ministère américain du Travail. En novembre, elle avait été de 7,1% sur un an.

Sur un mois, les prix ont même reculé de 0,1% en décembre, contre une hausse de 0,1% en novembre. Il s'agit de la première baisse observée depuis mai 2020. Cette évolution des prix est conforme aux anticipations des analystes, selon le consensus de MarketWatch. Ce recul de l'inflation est lié à la baisse des prix de l'énergie. L'essence, par exemple, est devenue beaucoup moins chère.

Mais l'électricité a connu un mouvement contraire en décembre par rapport à novembre, tout comme le gaz. Les denrées alimentaires sont également devenues plus chères, mais beaucoup moins rapidement qu'au début de l'année. Si l'on exclut ces prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, l'inflation sous-jacente s'est établie à 5,7% en décembre aux États-Unis, contre 6% en novembre.

Une inflation plus faible permet à la Réserve fédérale, la banque centrale américaine, d'intervenir moins sévèrement sur les marchés monétaires, ce qui constitue une bonne nouvelle pour les marchés boursiers. La Fed n'en a cependant pas encore fini avec les hausses de taux. De plus en plus de responsables politiques se prononcent d'ailleurs en faveur d'une nouvelle augmentation de 0,25 point de pourcentage.

Le ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis "va clairement dans la bonne direction" et permet de "donner de l'air aux consommateurs et aux familles", a estimé jeudi le président américain Joe Biden lors d'un point presse. Il attribue la baisse des prix des carburants à "l'action de (son) administration pour mettre plus de pétrole sur le marché".

