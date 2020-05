Trente-trois millions d'euros pour six kilomètres de rails qui n'ont pratiquement vu passer aucun train : les syndicats crient au scandale !

En 2011, un train chargé de sable à destination de la Roumanie inaugurait en grande pompe la réouverture de la ligne de chemin de fer entre Lanaken et Maastricht sur laquelle plus aucun train n'avait circulé depuis 20 ans. Réservée aux marchandises, elle devait dégager la route. Il n'en sera rien. Le prix des carburants rendant nos chemins de fer peu compétitifs, quelques trains seulement ont circulé sur cette voie. Si bien qu'en 2016, la SNCB a décidé de ne plus l'entretenir. Divers projets de relance se sont alors succédé mais tous ont échoué, d'autant que, côté néerlandais, la voie a finalement été déconnectée du réseau. Peut-être pourra-t-elle être intégrée dans le projet de tram rapide entre Hasselt et Maastricht ? Entre-temps, elle sert d'entrepôt à ciel ouvert.