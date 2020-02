La proposition de budget à long terme post-Brexit de l'UE, qui va être soumise aux 27 est bien inférieure aux exigences de la Commission et du Parlement, selon un document du Conseil vu vendredi par l'AFP, présageant de discussions ardues.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, propose un budget (2021-2027) de 1.094 milliards d'euros, soit 1,074% du revenu national brut (RNB) de l'UE, selon ce document.

L'ancien Premier ministre belge, qui a consulté tous les leaders européens ces dernières semaines, a convoqué un sommet extraordinaire le 20 février pour tenter de trouver un accord, qui s'annonce difficile.

Toujours délicates, les discussions sur le "cadre financier pluri-annuel" qui fixe un plafond budgétaire à long terme, sont encore compliquées par le départ du Royaume-Uni, un contributeur net.

La proposition de Charles Michel est d'un montant peu ou prou similaire à celle faite fin 2019 par la Finlande, qui assurait la présidence de l'UE.

Elle est inférieure à la demande de la Commission, qui a proposé 1,114% (soit un budget de 1.134 milliards d'euros à prix constants de 2018), et encore plus à celle du Parlement, qui préconise 1,3% du RNB de l'UE et qui doit donner son accord par un vote à la majorité.

