Le gouvernement avait annoncé une politique antitabac volontariste et globale. Avec une réduction de l'attractivité et de l'accessibilité du tabac. La machine est en marche.

Jusqu'en 2024, le prix va augmenter chaque année via une hausse des accises. Ainsi, au 1er janvier 2021, le prix du paquet de 20 cigarettes passera de 6,80 à 7,50 euros. Le paquet de 50 g de tabac passera, lui, de 9,70 à 11,17 euros. Le but est évidemment de faire baisser la consommation de tabac tout en dopant les finances publiques. La hausse des accises (et l'effet subséquent sur les recettes TVA) devrait rapporter 120 millions d'euros à l'Etat l'an prochain. A l'horizon 2024, le gouvernement espère récolter près d'un demi-milliard. Sans compter les effets sur le budget de santé que pourrait avoir une baisse de la consommation de tabac. Il reste à espérer que, comme pour l'alcool, le Belge n'aille pas s'approvisionner chez nos voisins...