Le prix du gaz européen a augmenté de plus de 30% ce lundi matin, poussé dans le dos par la décision de la compagnie nationale russe Gazprom d'interrompre plus longtemps les livraisons via le gazoduc Nord Stream 1. Alors que les Bourses européennes chutent à l'ouverture, l'Europe se dit prête à résister à une coupure totale du gaz russe.

Gazprom a justifié sa décision par des problèmes techniques. Mercredi, le pipeline entre la Russie et l'Allemagne via la mer Baltique avait déjà été fermé pendant trois jours pour cause de maintenance.

Les observateurs craignent fortement que Gazprom ne reprenne pas du tout les livraisons via Nord Stream 1. Moscou avait précédemment réduit l'approvisionnement en gaz à 20% de la capacité maximale. Gazprom a également invoqué des problèmes techniques pour expliquer cette situation.

La Russie continue d'envoyer du gaz à l'Europe via un itinéraire passant par l'Ukraine, mais cela ne suffit pas à compenser l'arrêt des livraisons par Nord Stream 1.

"Un arrêt des livraisons de gaz russe à l'Europe signifie que l'économie allemande et celle de la zone euro tomberont immédiatement en récession", a déclaré un analyste de la banque d'investissement Liberum Capital. Les marchés boursiers européens devraient ouvrir avec de fortes pertes lundi en raison des préoccupations liées à la crise énergétique.

Chute des Bourses européennes

Les Bourses européennes chutaient lundi dans les premiers échanges, l'arrêt complet du gazoduc Nord Stream 1 par l'entreprise russe Gazprom vendredi après la clôture jetant un froid parmi les investisseurs.

La place financière allemande, pays où l'économie est la plus dépendante au gaz russe, plongeait de 2,67% vers 07H10 GMT. Milan (-2,32%) et Paris (-2,08%) suivaient, mais Londres, moins sensible, ne reculait que de 0,87%. L'euro baissait de 0,58% face au dollar à 0,9895 dollar.

L'Europe est prête à résister à une coupure totale du gaz russe

Le commissaire européen à l'Economie Paolo Gentiloni a assuré samedi que l'Union européenne était "bien préparée" en cas d'arrêt total des livraisons de gaz russe, grâce au stockage et aux mesures d'économie d'énergie.

"Nous sommes bien préparés à résister à l'utilisation extrême de l'arme du gaz par la Russie", a-t-il déclaré devant la presse dans le cadre du forum économique organisé par The European House - Ambrosetti à Cernobbio, sur le lac du Côme, en Italie.

"Nous n'avons pas peur des décisions de Poutine, nous demandons aux Russes de respecter les contrats, mais s'ils ne le font pas, nous sommes prêts à réagir", a-t-il souligné.

"Nous sommes favorables au principe d'un plafonnement du prix du gaz", a déclaré à l'AFP le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire, saluant la déclaration d'Ursula von der Leyen sur cette option.

"Mais pour que le plafonnement du prix du gaz soit efficace, il faut qu'il y ait des achats en commun", a-t-il relevé, s'exprimant en marge du forum économique.

Le ministre a également estimé qu'un projet cher à la France, le "découplage entre le prix du gaz, énergie fossile, et le prix de l'électricité, énergie décarbonée", ne devrait "pas attendre la réforme du marché de l'énergie, car elle prendra des mois".

