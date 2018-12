Le prix du diesel en Belgique est un des plus chers d'Europe

Si vous décidez de voyager en voiture via plusieurs pays d'Europe, sortez vos calculettes, car les disparités des prix des carburants au sein-même du Vieux Continent sont importantes. Si au Luxembourg, sans surprise, vous débourserez (en date du 20 novembre) 1,20 euro par litre d'essence 95 (qui s'appelle désormais 95 E5) et 1,16 euro pour le diesel, les différents carburants vous coûteront, par exemple, 1,47 euro pour la 95 et 1,56 euro pour le diesel au Royaume-Uni, contre 1,45 euro pour la 95 et 1,58 pour le diesel en Suède. Des chiffres que tout un chacun peut consulter, en temps réel, sur le site de Touring.

Les prix moyens des carburants européens se situent largement au-dessus de la moyenne mondiale (1,01 euro par litre pour l'essence et 1,29 euro par litre pour le diesel). Et bien que le prix du diesel tend à redescendre (mais bien plus lentement que le prix de l'essence, on vous explique pourquoi), celui-ci reste tout de même très élevé chez nous, en regard des autres pays européens. En effet, le prix à la pompe pour du diesel, fin novembre, atteignait les 1,548 euros par litre, ce qui classe la Belgique parmi les pays les plus chers en Europe, aux côtés de la Suisse (1,62), la Suède (1,58), le Royaume-Uni (1,56) ou encore l'Italie (1,55)

Sans compter, une nouvelle fois, le Luxembourg, les pays où le diesel est le moins chers sont la Pologne (1,22), la Roumanie (1,26) ou encore l'Espagne (1,30).