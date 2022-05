Le prix du blé de printemps a atteint sur la Bourse de Minneapolis son prix le plus haut depuis 2008. Les intempéries qui ont touché certaines régions de l'Amérique du Nord ont sérieusement affecté les activités de semis.

Le blé de printemps est utilisé, entre autres, pour la pâte à pizza. Le blé d'hiver qui est, lui, principalement utilisé par les boulangers, a vu son prix atteindre des records ces deux derniers mois en raison de la sécheresse qui s'abat sur le centre des Etats-Unis.

La sécheresse, les inondations et les vagues de chaleur aux Etats-Unis, en Europe et en Inde constituent de nouvelles menaces pesant sur les approvisionnements alimentaires dans le monde. Elles s'ajoutent, en outre, à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, deux des plus grands producteurs de blé au niveau mondial.

