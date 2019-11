L'inflation pour les pommes de terre a connu un fort ralentissement mais reste à un niveau élevé (+5,6% contre +12,0% au trimestre précédent), ressort-il jeudi de l'Observatoire des prix du SPF Économie. Le prix moyen au troisième trimestre 2019 est ainsi le plus élevé depuis 2013.

Par rapport à mars de l'année dernière, le prix de la pomme de terre a en moyenne augmenté de 122%. Les mauvaises récoltes liées à la sécheresse de l'an dernier ont maintenu des prix à la consommation supérieurs à ceux de 2018. Le consommateur a ainsi systématiquement payé chaque mois plus cher que 12 mois auparavant.

L'inflation de la pomme de terre a été nettement plus importante encore chez nos voisins, et en particulier en Allemagne (+24%), en France (19,8%) et aux Pays-Bas (18,2%) au troisième trimestre.

Cette année, la récolte de pommes terre a été normale, explique pourtant l'organisation d'agriculteurs Boerenbond. Davantage de tubercules ont été plantés et le rendement a été un peu meilleur. Les prix restent toutefois encore élevés car de nombreuses pommes de terre n'ont pas encore pu être récoltées à cause de la pluie.