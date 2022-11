Les prix de l'essence et du gasoil diesel (application chauffage) diminueront à partir de mardi, annonce le SPF Économie.

Dans le détail, les prix maxima à la pompe de l'essence 95 RON E5 et de l'essence 95 RON E10 seront d'1,8270 euro le litre (-0,045 euro) et d'1,7750 euro le litre (-0,036 euro).

Ceux de l'essence 98 RON E5 et de l'essence 98 RON E10 seront fixés à 1,9660 euro le litre (-0,049 euro) et 1,9140 euro le litre (-0,05 euro).

Quant au gasoil diesel, le nouveau prix est d'1,1391 euro le litre (-0,0015 euro) pour une commande de moins de 2.000 litres et d'1,0807 euro le litre (-0,0015 euro) pour une commande à partir de 2.000 litres.

Dans le détail, les prix maxima à la pompe de l'essence 95 RON E5 et de l'essence 95 RON E10 seront d'1,8270 euro le litre (-0,045 euro) et d'1,7750 euro le litre (-0,036 euro). Ceux de l'essence 98 RON E5 et de l'essence 98 RON E10 seront fixés à 1,9660 euro le litre (-0,049 euro) et 1,9140 euro le litre (-0,05 euro). Quant au gasoil diesel, le nouveau prix est d'1,1391 euro le litre (-0,0015 euro) pour une commande de moins de 2.000 litres et d'1,0807 euro le litre (-0,0015 euro) pour une commande à partir de 2.000 litres.