Le président ukrainien Zelensky devrait modifier sa définition d'une "victoire" ukrainienne

Selon CNN, les conseillers du président Joe Biden ont commencé à débattre en interne de la manière dont le président ukrainien Volodymyr Zelensky devrait modifier sa définition d'une "victoire" ukrainienne. Les responsables de la Maison-Blanche doutent de la capacité de l'Ukraine à reprendre toutes les terres qu'elle a perdues au profit de la Russie , "même avec les armes plus lourdes et plus sophistiquées que les États-Unis et leurs alliés prévoient d'envoyer".

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky.