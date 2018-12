Le pouvoir d'achat, un concept cuisiné à toutes les sauces

On peut définir le pouvoir d'achat comme le revenu disponible réel des ménages qui, lui-même, est le rapport entre le revenu disponible nominal (ce que les ménages gagnent) et le niveau des prix (ce que coûte ce qu'ils consomment). Pour tenir compte de l'évolution de la population, on peut également calculer ce ratio par habitant. On l'utilise généralement de manière dynamique, en examinant son évolution sur une période plus ou moins longue. Ainsi, sur la période allant de l'année 2000 à 2017, le pouvoir d'achat par habitant a progressé de 4,6 %. Ce n'est pas formidable, mais il ne faut pas oublier que c'est une augmentation par habitant (or, la population a fortement augmenté) et tenant compte de l'évolution des prix. Il faut aussi rappeler, si nécessaire, que cette période comporte la plus grave crise économique de l'après-guerre. Bien des...