Après un ultime retard lié à une contestation entre soumissionnaires, les travaux de rénovation de la jetée de Blankenberge, la plus ancienne sur le continent, ont enfin commencé.

Le Pier retrouvera son aspect d'antan mais pas celui d'origine. Inaugurée en 1894 pour distraire les touristes qui commençaient alors à converger vers la côte, une première jetée longue de 365 mètres avait été détruite une vingtaine d'années plus tard par les Allemands, effrayés à l'idée qu'elle puisse servir à un éventuel débarquement de troupes. Les indemnités de guerre financeront sa reconstruction dans les années 1930 et le béton sera préféré au métal. Si l'établissement lui-même a été rénové en 2003, son chemin d'accès, taraudé par le sel, commençait à devenir dangereux. Dix millions d'euros lui rendront sa splendeur d'antan mais il faudra patienter quatre ans et supporter la vue d'un double coffrage en U haut de 10 mètres qui, rempli de sable, permettra de travailler au sec. Pendant toute la durée des travaux, les établissements horeca resteront, en principe, accessibles.