Le Produit intérieur brut (PIB) de la zone euro a reculé deux fois moins que prévu au premier trimestre, a annoncé mardi l'Office européen des statistiques Eurostat, tout en confirmant une récession technique sous l'effet des restrictions sanitaires. Celui de la Belgique a crû de 1% entre fin décembre 2020 et fin mars dernier.

Le PIB des 19 pays ayant adopté la monnaie unique a baissé de 0,3% entre janvier et mars, par rapport au trimestre précédent, selon une deuxième estimation d'Eurostat. La première estimation publiée fin avril faisait état d'une chute de 0,6%. Ce repli fait suite à une baisse de 0,6% au quatrième trimestre 2020, elle aussi un peu moins forte que prévu. Eurostat annonçait jusqu'ici -0,7%.

La levée des restrictions sanitaires devrait améliorer la situation au deuxième trimestre

Un recul du PIB sur deux trimestres consécutifs définit techniquement une récession. La plupart des experts s'attendent cependant à un fort rebond de la croissance au deuxième trimestre (avril-juin) grâce à la levée progressive des restrictions sanitaires qui ont freiné l'activité notamment dans les services liés aux transports, à l'hôtellerie-restauration et au tourisme. Le PIB a été revu à la hausse dans les mêmes proportions pour l'ensemble de l'Union européenne. Il a reculé de 0,1% au premier trimestre, par rapport aux trois derniers mois de 2020, contre -0,4% annoncé précédemment. Sur un an, la baisse du PIB est aussi moins forte qu'anticipé.

Les meilleurs résultats pour l'Irlande, les plus mauvais pour le Portugal

Le PIB du premier trimestre de la zone euro a reculé de 1,3% par rapport à la même période de l'an passé (contre -1,8% calculé auparavant) et celui de l'UE de 1,2% (contre -1,7%). Au sein de l'UE, la baisse la plus importante a été observée au Portugal (-3,3 %). L'Irlande, en revanche, a obtenu les meilleurs résultats, avec une croissance économique de 7,8%. Eurostat fait état d'une croissance trimestrielle de 1% en Belgique.

