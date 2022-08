Le Grand-Duché est, selon Global Finance, le pays le plus riche au monde.

La revue a mesuré la production de chaque Etat, le PIB par habitant et le pouvoir d'achat. Notre voisin arrive en tête du classement, avec 140.694 dollars par habitant, devant Singapour et l'Irlande. La Belgique occupe la 22e place avec 61.587 dollars par habitant ; la France est à la 26e place (données FMI). Déterminer le pays le plus riche est une affaire délicate. La tentation est forte de ne prendre en compte que le seul produit intérieur brut mais cela avantagerait les grands pays comme la Chine ou les Etats-Unis. Un petit Etat très très prospère serait nulle part dans le classement, d'où le critère du PIB par habitant. Et corriger ce chiffre en tenant compte du pouvoir d'achat rend les comparaisons plus pertinentes. Ceci étant, la division du PIB du Grand-Duché par son nombre d'habitants exagère en partie sa richesse car une bonne partie de ceux qui contribuent à ce PIB ne résident pas sur le territoire. Le Luxembourg est en effet très dépendant de ses travailleurs frontaliers. Fin 2021, il comptait 212.343 frontaliers pour 245.867 travailleurs résidents. S'il fallait prendre les frontaliers en compte dans le calcul de la richesse, le Grand-Duché resterait au niveau d'un pays comme la Norvège ou les Etats-Unis, soit à la sixième ou septième place.