Le Parlement européen a validé mercredi le budget 2022 de l'Union, au sujet duquel un accord avait été trouvé avec le Conseil (Etats membres) la semaine dernière. L'eurodéputé Johan Van Overtveldt (N-VA), qui préside la commission des budgets, a estimé que ce budget 2022 est "pleinement sous le signe de la volonté d'un rétablissement économique puissant".

Le vote de mercredi n'était qu'une formalité après l'accord dégagé. Il y a eu 550 votes pour, 77 contre et 62 abstentions.

Le budget prévoit 169,5 milliards d'euros en crédits d'engagement et 170,6 milliards d'euros en crédits de paiement. C'est le budget annuel le plus important jamais adopté, souligne l'assemblée.

Au budget "régulier" s'ajoutent les fonds issus du vaste plan de relance post-coronavirus de l'UE, Next Generation EU.

