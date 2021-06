Le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés en Wallonie a diminué en mai de 5,8% par rapport à un an auparavant, ce qui correspond à 12.007 personnes, indique mercredi le Forem, office de l'emploi wallon. Le nombre d'opportunités de travail a, lui, augmenté de 51%. La Flandre, quant à elle, comptait en mai 168.800 demandeurs d'emploi, ce qui représente une baisse de 29.483 unités en un an, indique mercredi la ministre flamande de l'Emploi Hilde Crevits. Il s'agit du plus faible nombre de demandeurs d'emploi depuis 2008.

Fin mai, la Wallonie dénombrait 126.337 personnes demandeuses d'emploi et d'allocations et 27.984 jeunes en stage d'insertion professionnelle, période d'attente à la sortie des études. S'y ajoutent 29.755 demandeuses et demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement et 10.688 inscrits librement. Au total, la Wallonie comptait donc 194.764 demandeurs d'emploi inoccupés.

Le taux de la demande d'emploi atteint 12,2% de la population active wallonne, ce qui revient presque au niveau de 2019 (12,1% en mai 2019). Il était de 13% en mai 2020, marqué par la crise sanitaire. Entre avril et mai, le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés a diminué de 2,6% ou 5.301 personnes.

La demande d'emploi diminue surtout chez les moins de 30 ans, avec une baisse de 10,7% constatée chez les personnes âgées de 25 à moins de 30 ans par rapport à mai 2020, et de 10,1% chez les moins de 25 ans.

Le nombre d'individus en recherche d'un emploi depuis une courte durée est celui qui baisse le plus fortement, avec une diminution de 20% relevée pour ceux inoccupés de six mois à moins d'un an par rapport à mai 2020, et de 17,2% pour les personnes dont l'inoccupation est inférieure à six mois. Les demandeurs d'emploi inoccupés de plus longue durée, eux, augmentent : +6,6% pour ceux et celles qui recherchent un travail depuis un à deux ans, +6,8% pour les personnes inscrites depuis deux à cinq ans. Celles en recherche depuis cinq ans ou plus s'affichent, elles, en diminution, de 2,6%.

Le Forem a diffusé en mai 33.889 d'offres d'emploi, soit 51% de plus qu'un an auparavant. Les plus fortes augmentations à un an d'écart concernent les secteurs de l'horeca, des services collectifs, sociaux et personnels, de l'industrie manufacturière, du transport et entreposages et enfin des services aux entreprises, dont l'immobilier et les activités de location. Le commerce et la construction s'affichent également en besoin de nouveaux travailleurs et travailleuses.

La Flandre n'avait pas compté aussi peu de demandeurs d'emploi depuis 2008

Par rapport au mois précédent, le nombre de demandeurs d'emploi a diminué de 9.430 unités, soit de 5,3%. Le taux de chômage en Flandre est de 5,43%, "le plus bas niveau depuis des années", a souligné Mme Crevits.

Comme en avril, le nombre de demandeurs d'emploi qui cherchent un travail depuis un ou deux ans a augmenté, de 0,8%, ce qui est moindre que le mois précédent où la hausse avait atteint 7%. Le nombre de personnes qui cherchent un emploi depuis moins d'un an a, lui, fortement baissé, de 29%.

Le nombre de jeunes en stage d'insertion professionnelle, période d'attente après la sortie des études, a diminué en mai de 28,5% par rapport à mai 2020. Le nombre de demandeurs d'emploi de moins de 25 ans a aussi diminué de 21,9%.

Fin mai, la Wallonie dénombrait 126.337 personnes demandeuses d'emploi et d'allocations et 27.984 jeunes en stage d'insertion professionnelle, période d'attente à la sortie des études. S'y ajoutent 29.755 demandeuses et demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement et 10.688 inscrits librement. Au total, la Wallonie comptait donc 194.764 demandeurs d'emploi inoccupés. Le taux de la demande d'emploi atteint 12,2% de la population active wallonne, ce qui revient presque au niveau de 2019 (12,1% en mai 2019). Il était de 13% en mai 2020, marqué par la crise sanitaire. Entre avril et mai, le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés a diminué de 2,6% ou 5.301 personnes.La demande d'emploi diminue surtout chez les moins de 30 ans, avec une baisse de 10,7% constatée chez les personnes âgées de 25 à moins de 30 ans par rapport à mai 2020, et de 10,1% chez les moins de 25 ans. Le nombre d'individus en recherche d'un emploi depuis une courte durée est celui qui baisse le plus fortement, avec une diminution de 20% relevée pour ceux inoccupés de six mois à moins d'un an par rapport à mai 2020, et de 17,2% pour les personnes dont l'inoccupation est inférieure à six mois. Les demandeurs d'emploi inoccupés de plus longue durée, eux, augmentent : +6,6% pour ceux et celles qui recherchent un travail depuis un à deux ans, +6,8% pour les personnes inscrites depuis deux à cinq ans. Celles en recherche depuis cinq ans ou plus s'affichent, elles, en diminution, de 2,6%.Le Forem a diffusé en mai 33.889 d'offres d'emploi, soit 51% de plus qu'un an auparavant. Les plus fortes augmentations à un an d'écart concernent les secteurs de l'horeca, des services collectifs, sociaux et personnels, de l'industrie manufacturière, du transport et entreposages et enfin des services aux entreprises, dont l'immobilier et les activités de location. Le commerce et la construction s'affichent également en besoin de nouveaux travailleurs et travailleuses.La Flandre n'avait pas compté aussi peu de demandeurs d'emploi depuis 2008Par rapport au mois précédent, le nombre de demandeurs d'emploi a diminué de 9.430 unités, soit de 5,3%. Le taux de chômage en Flandre est de 5,43%, "le plus bas niveau depuis des années", a souligné Mme Crevits. Comme en avril, le nombre de demandeurs d'emploi qui cherchent un travail depuis un ou deux ans a augmenté, de 0,8%, ce qui est moindre que le mois précédent où la hausse avait atteint 7%. Le nombre de personnes qui cherchent un emploi depuis moins d'un an a, lui, fortement baissé, de 29%.Le nombre de jeunes en stage d'insertion professionnelle, période d'attente après la sortie des études, a diminué en mai de 28,5% par rapport à mai 2020. Le nombre de demandeurs d'emploi de moins de 25 ans a aussi diminué de 21,9%.