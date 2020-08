La Flandre comptait fin juillet 211.075 demandeurs d'emploi, soit 7,9% de plus que l'an dernier à la même période, indique mardi le bureau flamand de l'emploi (VDAB) dans son bulletin mensuel.

L'impact de la crise du coronavirus continue donc d'être observé dans les chiffres de l'emploi. Le chômage a augmenté dans toutes les provinces du nord du pays, et un peu plus en Flandre occidentale (+10,4%) et dans le Brabant flamand (+8,8%).

La hausse est également plus prononcée au sein des personnes sorties de l'enseignement supérieur (+11,4%).

