Le nombre d'offres d'emploi à la baisse au VDAB

Ce phénomène, même limité, ne semble pas anodin après des années de croissance. Il laisse probablement apparaître que la limite dans la hausse du nombre d'offres d'emploi est atteinte, indique-t-on au VDAB.

Les offres d'emploi pour les travailleurs hautement qualifiés continuent d'augmenter (+3,4%), mais elles diminuent pour les profils peu qualifiés (-3,9%) et, surtout, pour ceux qui le sont moyennement (-8,4%). Parmi les secteurs les plus à l'affût au mois de janvier, on retrouve notamment celui des "boissons, aliments et tabac" mais aussi le secteur de l'industrie du bois et de l'ameublement.

Par contre, les offres sont limitées du côté de l'industrie graphique, des secteurs papier/carton, et de la fabrication des moyens de transport. L'office refuse toutefois de tirer des conclusions. "Il est trop tôt pour parler d'une tendance. Nous y verrons plus clair dans les prochains mois", a commenté une porte-parole.