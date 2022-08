Le moral des investisseurs allemands n'a que légèrement reculé en août après une chute le mois précédent, reflétant l'incertitude autour du gaz et l'impact de la sécheresse qui risquent de pousser la première économie européenne dans une récession.

L'indicateur publié mardi par l'institut ZEW, mesurant les attentes des marchés sur l'évolution de la conjoncture, a perdu 1,5 point et s'établit à -55,3 après avoir dévissé de près de 26 points en juillet.

Si la chute du mois dernier était attribuée aux craintes d'un arrêt des livraisons de gaz russe, à l'égard duquel l'Allemagne cherche à réduire sa dépendance, "le fait que les flux aient repris à des niveaux plus bas n'ont pas aidé à faire remonter les perspectives", note Markus Guetschoz, de Morgan Stanley. "L'approvisionnement en gaz reste le plus grand défi pour l'économie allemande" cet automne et hiver prochains. S'y ajoute la sécheresse, qui entraîne des niveaux très bas du Rhin et rend les transports fluviaux difficiles.

Les investisseurs jugent la situation économique allemande actuelle moins bonne qu'il y a encore un mois. Cet indicateur a perdu 1,8 point sur un mois, à -47,6 en août.

"La hausse des prix à la consommation et les frais supplémentaires pour le chauffage et l'électricité pèsent sur les perspectives des secteurs proches des consommateurs", explique Michael Schröder, responsable du sondage à l'institut ZEW, dans un communiqué. "La longue liste de risques qu'affronte l'économie allemande rend une récession au deuxième semestre quasi inévitable", prédit Carsten Brzeski, économiste chez ING. "L'économie allemande s'approche rapidement d'une tempête parfaite".

La sécheresse et les problèmes logistiques qui en découlent devraient à eux seuls coûter "au moins 0,5 point de pourcentage de croissance du PIB au deuxième semestre", estime M. Brzeski.

"Il faudrait un miracle économique pour éviter une récession au deuxième semestre", conclut l'expert.

