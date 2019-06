Le futur gouvernement bruxellois ne disposera quasiment d'aucune marge de manoeuvre budgétaire, selon une projection du Centre de recherches en économie régionale et politique économique (Cerpe) publiée samedi par l'Echo. En cause: des dépenses massives qui semblent inéluctables, à moins de suspendre le projet de métro Nord ou la rénovation du tunnel Léopold II.

À politique inchangée, les recettes de la Région bruxelloise progresseront à un rythme supérieur aux dépenses primaires, mais resteront inférieures à ces dernières sur l'ensemble de la période étudiée (2019-2024).

Les dépenses d'investissement passent de 275,5 millions d'euros en 2018 à 460 millions en 2019: 244 millions pour la transformation et l'élargissement du métro ; 162,5 millions pour les ouvrages d'art et les parkings de dissuasion et 53,5 millions pour la construction d'un centre de crise régional.