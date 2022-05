Annoncée dans l'improvisation, la fusion de la ville de Malines, en province d'Anvers, avec la commune de Boortmeerbeek, en Brabant flamand, a fait long feu. Hormis la couleur politique de leur bourgmestre, les deux entités n'ont, il est vrai, rien de commun.

Bart Somers (photo), bourgmestre en titre de Malines, et Karin Derua, bourgmestre de Boortmeerbeek, ont-ils pris leurs désirs pour des réalités? Toujours est-il que l'annonce par les élus Open Vld de la fusion prochaine des entités qu'ils dirigent respectivement suscite une véritable fronde. Peut-être la motivation réelle de cette opération est-elle perçue comme trop purement financière... Afin d'inciter les communes à fusionner, le gouvernement flamand prend en effet en charge une partie des dettes de toute nouvelle entité, en fonction du nombre d'habitants et plafonnée à 50 millions d'euros. S'y ajoute, dès que le cap des 100.000 habitants est franchi, une augmentation de l'intervention du Fonds des communes estimée à quelque 10 millions d'euros.En s'unissant à sa voisine, Malines deviendrait, après Anvers, Gand et Bruges, la quatrième ville de Flandre à compter plus de 100.000 habitants. Mais avec une dette estimée à 3.420 euros par habitant au 1er janvier 2021, Malines est aussi une des entités les plus endettées de la Région. Seules Waasmunster en Flandre-Orientale (3.527 euros) et Coxyde en Flandre- Occidentale (3.759 euros) font "mieux" en ce domaine. Si pour Bart Somers, la fusion projetée "ne fera que des gagnants", l'énormité de l'écart avec Boortmeerbeek (399 euros) fait néanmoins froncer plus d'un sourcil. Sitôt la nouvelle connue, les habitants de cette dernière localité ont si vigoureusement manifesté leur mécontentement que, freinant des quatre fers, sa bourgmestre a annoncé envisager l'idée d'un référendum. D'autres pistes peuvent également être explorées. "Zemst serait un meilleur partenaire pour Boortmeerbeek. Nous travaillons au demeurant déjà ensemble", a par exemple déjà fait savoir Veerle Geerinckx, bourgmestre N-VA de la commune voisine.