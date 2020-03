Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a souhaité que l'Eurogroupe, dont une réunion téléphonique est prévue mercredi sur l'impact du coronavirus, mette "sur la table la possibilité de recourir à la relance budgétaire.

"Je souhaite que nous mettions sur la table la possibilité de recourir à l'instrument budgétaire si nous nous apercevions d'ici quelques semaines que la croissance de la zone euro est vraiment durement touchée", a affirmé le ministre sur BFM Business quelques heures avant la réunion, et au lendemain d'une spectaculaire décision de relance de la banque centrale américaine (Fed).

"La meilleure arme aujourd'hui n'est pas la politique monétaire", a-t-il assuré.

M. Le Maire a rappelé que la possibilité de recourir à la relance budgétaire figurait sur le communiqué diffusé la veille par le G7, le groupe des sept économies les plus riches (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie et Japon).

"J'espère que cet instrument figurera dans le communiqué d'aujourd'hui de l'Eurogroupe", a ajouté M. Le Maire. "C'est vrai que le débat porte là-dessus", a-t-il ajouté, laissant entendre que les 19 pays de la zone euro n'étaient pas forcément d'accord d'inclure cette mention dans le texte qu'ils diffuseront après leur réunion.

Depuis plusieurs années, les institutions internationales comme le FMI et l'OCDE et des pays comme la France appellent régulièrement l'Allemagne à procéder à une relance budgétaire pour redresser l'économie de la zone euro.

