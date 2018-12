Le Japon s'apprête à accueillir plus de touristes étrangers

De nombreuses expériences attendent le visiteur curieux : combats de sumo, matches de base-ball, onsen (bains thermaux dans les sources d'eau chaude), karaoké, sushi et saké. Rien d'étonnant à ce que les entreprises et le gouvernement japonais voient dans le tourisme une importante source de revenus, d'autant que la population de l'archipel ne cesse de décroître (environ 1.000 décès par jour) et de vieillir (la moyenne d'âge est désormais de 47 ans). Le pays du Soleil Levant qui espère attirer 40 millions de visiteurs par an d'ici à 2020 ne ménage pas ses efforts pour offrir un accueil digne de ce nom. Tokyo se prépare à accueillir la Coupe du monde de Rugby à l'automne 2019, les Jeux olympiques et paralympiques en 2020. La foule sera au rendez-vous, c'est certain, mais le ...