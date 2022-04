Le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine a déclaré jeudi que le gouvernement augmentait ses efforts pour aider les entreprises sous sanctions occidentales. Devant le Parlement russe, il a annoncé un budget de 120 milliards de roubles supplémentaires (1,3 milliard d'euros) pour aider les banques à accorder des prêts à faible taux d'intérêt.

Avec cette nouvelle mesure, les entreprises d'importance systémique pourraient s'attendre à un total de plus de 1.000 milliards de roubles de prêts, a ajouté le Premier ministre.

Michoustine s'est plaint des "sanctions sans précédent" de l'Occident, qui visent à épuiser l'économie russe en représailles à la guerre lancée contre l'Ukraine. "La situation actuelle peut être considérée comme la plus difficile des trois décennies de l'histoire de la Russie", a-t-il déclaré, selon les propos rapportés par l'agence de presse russe TASS. "Ceux qui tentent de nous isoler et de nous évincer de l'économie mondiale ne réussiront pas."

Avec cette nouvelle mesure, les entreprises d'importance systémique pourraient s'attendre à un total de plus de 1.000 milliards de roubles de prêts, a ajouté le Premier ministre. Michoustine s'est plaint des "sanctions sans précédent" de l'Occident, qui visent à épuiser l'économie russe en représailles à la guerre lancée contre l'Ukraine. "La situation actuelle peut être considérée comme la plus difficile des trois décennies de l'histoire de la Russie", a-t-il déclaré, selon les propos rapportés par l'agence de presse russe TASS. "Ceux qui tentent de nous isoler et de nous évincer de l'économie mondiale ne réussiront pas."