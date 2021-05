Le comité ministériel restreint a décidé de prolonger une série de mesures de soutien jusqu'au 30 septembre, a confirmé à Belga le porte-parole du Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD).

Il s'agit entre autres des règles assouplies pour le chômage temporaire en cas de force majeure dans tous les secteurs, du double droit passerelle pour les secteurs qui doivent rester fermés et du nouveau droit passerelle en vigueur depuis le 1er janvier.

C'est également le cas du renforcement de l'accompagnement, par les CPAS, des jeunes et étudiants qui bénéficient du revenu d'intégration. La subvention prévue pour le suivi des Projets individualisé d'intégration sociale (PIIS) sera doublée jusqu'à la fin du mois de septembre, précise mardi matin Karine Lalieux, la ministre de l'Intégration sociale.

Le soutien aux CPAS via l'augmentation de 15% de la prise en charge par l'État du taux de remboursement du montant d'intégration et l'octroi de 50 euros supplémentaires par mois à tous les bénéficiaires du revenu d'intégration sociale, de l'allocation de remplacement de revenus et de la Grapa sont également prolongés, ajoute la ministre.

Entre fin 2019 et fin 2020, le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration a augmenté de 6,9%, et même de plus de 10% pour les jeunes de moins de 25 ans. Les prévisions pour l'année 2021 annoncent des hausses encore plus élevées, rappelle-t-elle enfin.

Il s'agit entre autres des règles assouplies pour le chômage temporaire en cas de force majeure dans tous les secteurs, du double droit passerelle pour les secteurs qui doivent rester fermés et du nouveau droit passerelle en vigueur depuis le 1er janvier. C'est également le cas du renforcement de l'accompagnement, par les CPAS, des jeunes et étudiants qui bénéficient du revenu d'intégration. La subvention prévue pour le suivi des Projets individualisé d'intégration sociale (PIIS) sera doublée jusqu'à la fin du mois de septembre, précise mardi matin Karine Lalieux, la ministre de l'Intégration sociale. Le soutien aux CPAS via l'augmentation de 15% de la prise en charge par l'État du taux de remboursement du montant d'intégration et l'octroi de 50 euros supplémentaires par mois à tous les bénéficiaires du revenu d'intégration sociale, de l'allocation de remplacement de revenus et de la Grapa sont également prolongés, ajoute la ministre. Entre fin 2019 et fin 2020, le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration a augmenté de 6,9%, et même de plus de 10% pour les jeunes de moins de 25 ans. Les prévisions pour l'année 2021 annoncent des hausses encore plus élevées, rappelle-t-elle enfin.