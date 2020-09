L'organisation patronale Voka a salué la "déclaration de septembre" du gouvernement flamand, présentée lundi par le ministre-président Jan Jambon, estimant qu'elle pose des fondations fortes pour la relance.

Le gouvernement flamand a notamment annoncé avoir réservé un montant de 4,3 milliards d'euros pour son plan de relance, baptisé "Résilience flamande", et faisant suite à la crise du coronavirus. "Nous voyons un gouvernement flamand qui veut vraiment oeuvrer en faveur des investissements et de l'innovation, qui met la barre haut afin de faire la différence et de positionner la Flandre en tant que région européenne de pointe", se réjouit l'administrateur délégué du Voka, Hans Maertens.

Quant à l'organisation patronale Unizo, elle se dit "enthousiaste par rapport à la politique d'investissement ambitieuse" affichée. De son côté, l'aile flamande d'Agoria, la fédération du secteur technologique, estime que le gouvernement flamand a identifié les bons défis. "Le gouvernement flamand est sur la bonne voie grâce à des choix politiques intelligents mais il faut maintenant vraiment avancer vers une société numérique et durable et donner un coup d'accélérateur pour devenir une région européenne de pointe", a-t-elle souligné.

