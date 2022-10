Le gouvernement décide d'un report généralisé des délais de paiement des impôts

A la suite de la crise énergétique, le gouvernement fédéral a décidé d'un report général de tous les paiements pour l'exercice d'imposition 2022, signale le SPF Finances vendredi. Il s'agit plus précisément de l'impôt des personnes physiques et de ceux des sociétés, des non-résidents et des personnes morales.