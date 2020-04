En France, lorsque la crise pétrolière battait son plein dans les années 70, un slogan a eu beaucoup de succès : " En France, on n'a pas de pétrole mais on a des idées ". Aujourd'hui, en Belgique, le gouvernement, qui lutte contre le coronavirus, pourrait dire : " En Belgique, on n'a pas de vaccin, ni de test, mais on a des influenceurs ".

J'en parle parce qu'aux dires même d'un épidémiologiste, comme le professeur Marc Van Rast de la KUL, la communication du gouvernement n'atteint pas suffisamment certaines franges de la population, notamment les plus jeunes. C'est dommage dans cette période de confinement où il est important de respecter les consignes.

En Allemagne, le gouvernement a résolu le problème, ou croit l'avoir résolu, en investissant 160.000 euros dans la communication sur des sites comme Facebook et Instagram. D'autres pays comme la France, l'Italie ou les Pays-Bas comptent beaucoup sur les ONG, qui sont très actives sur les réseaux sociaux. C'est ce qui ressort, en tout cas, d'une petite étude réalisée par l'agence de communication Gosselin & de Walcque, fondée par deux anciens collaborateurs d'Elio Di Rupo. D'autres pays, que je connais bien, comme l'Egypte ou le Liban, font appel à des stars de la chanson pour véhiculer des messages par vidéos sur Instagram par exemple.

Chez nous, le danger en ne faisant rien, c'était de laisser le libre champ aux théories du complot et aux partis extrémistes... Mais heureusement, on a appris que le gouvernement avait déjà pris contact avec une centaine d'influenceurs pour porter son message en matière de santé. Et parmi ces vedettes et artistes, il y aussi l'homme d'affaires Marc Coucke, l'actuel patron du club de foot d'Anderlecht.

Le gouvernement a pris quelques critères pour choisir ces 100 influenceurs belges : il fallait qu'ils soient crédibles, qu'ils aient une importante communauté de suiveurs et qu'ils acceptent de porter les messages du ministère de la santé. Et en parallèle, notre gouvernement a aussi noué des partenariats avec les GAFA pour que le site officiel www.info-coronavirus.be soit en tête des réponses lorsque les internautes font des requêtes sur le web. Il faut dire que les GAFA ne se sont pas fait priés, la crise du COVID-19 leur offre une opportunité en or pour se racheter une conduite après les différents scandales de ces dernières années.

Oui, la guerre contre le coronavirus est aussi une guerre du marketing, et il est heureux de voir que le gouvernement maitrise lui aussi les ressorts du marketing d'influence !

