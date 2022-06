Les pays du G7 réunis en sommet en Allemagne vont resserrer encore l'étau économique contre la Russie, en particulier en développant un "mécanisme pour plafonner au niveau mondial le prix du pétrole russe", a dit lundi un haut responsable de la Maison Blanche.

Ils vont par ailleurs de concert "continuer à restreindre l'accès de la Russie à des ressources industrielles cruciales", en particulier dans le secteur de la défense, que Washington va d'ores et déjà "cibler de manière agressive" via des sanctions contre de grandes entreprises publiques russes, selon la même source. Enfin, le G7 va "se coordonner pour utiliser les taxes douanières sur les produits russes afin d'aider l'Ukraine", a indiqué ce haut responsable, qui n'a pas voulu être identifié, rappelant que les grands pays industrialisés s'étaient entendus pour taxer plus lourdement les exportations de la Russie.