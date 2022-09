Le G7 va "urgemment" mettre en oeuvre un plafonnement du prix du pétrole russe et encourage une "large coalition" de pays à y participer, dans une déclaration publiée vendredi.

"Le plafond des prix sera fixé à un niveau basé sur une série de données techniques et sera décidé par l'ensemble de la coalition avant sa mise en oeuvre", écrivent les sept pays dans la déclaration, assurant que les futurs prix seraient "communiqués publiquement de manière claire et transparente".

Plafonner le prix du pétrole russe "déstabiliserait" le marché

L'introduction d'un plafond pour les prix de vente du pétrole russe, mesure envisagée pour punir Moscou de son offensive en Ukraine, "déstabiliserait" le marché de l'or noir, a mis en garde le Kremlin.

"Nous pouvons dire une chose avec certitude: l'adoption d'une telle décision conduirait à une déstabilisation significative des marchés du pétrole", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Le vice-Premier ministre russe chargé des questions énergétiques, Alexandre Novak, a prévenu jeudi que la Russie ne vendrait plus de pétrole aux pays plafonnant les prix. "En ce qui concerne les restrictions sur les prix, (...) nous ne livrerons simplement plus de pétrole ou de produit pétrolier aux compagnies ou aux pays qui imposent de telles restrictions", a-t-il averti, cité par les agences de presse russes.

Un plafonnement serait "complètement absurde" et provoquerait une déstabilisation du marché dont "les consommateurs européens et américains seraient les premiers à payer le prix", a-t-il estimé.

