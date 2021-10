Le G20 Finances et Santé s'engage à accélérer l'accès aux vaccins anti-Covid

Les ministres des Finances et de la Santé des pays du G20, réunis vendredi à Rome, se sont engagés à accroître leur soutien aux pays vulnérables et à "maîtriser" la pandémie de coronavirus "partout et le plus rapidement possible".

