Des organisations internationales d'aide au développement urgent les pays riches à oeuvrer davantage pour soutenir les pays pauvres confrontés à des famines, alors que se profile le sommet du G20 à Bali en Indonésie, mardi.

"Le G20 doit prendre des mesures concrètes à Bali pour endiguer les inégalités sociales choquantes et les profits records réalisés aux dépens des personnes à bas revenus", a lancé le conseiller Tobias Hauschild de la branche allemande d'Oxfam en amont du sommet.

Ces inégalités ont été exacerbées par des crises mondiales multiples, note-t-il en exigeant un plan d'action du G20 pour compenser "la contradiction scandaleuse" entre le nombre croissant des personnes qui sont affamées et les profits faramineux que certaines entreprises tirent de ces crises.

Près de 828 millions de personnes sont tiraillées par la faim, ajoute l'expert, alors que des entreprises du G20 engrangent des profits jamais atteints. Il pointe en particulier des dividendes records reversés par des entreprises allemandes cette année.

Pire crise alimentaire, mais...

En revanche, des pays pauvres ont dû mettre de côté en 2021 27,5% de leurs budgets pour rembourser des dettes, soit des montants équivalant à quatre fois les dépenses en soins de santé et 12 fois en sécurité sociale.

Stephan Exo-Kreischer, directeur de l'ONG ONE, observe que "globalement nous produisons plus qu'assez de nourriture pour alimenter tout le monde sur la terre", pourtant la planète est confrontée à la pire crise alimentaire en 40 ans.

Quant à Friederike Röder de Global Citizen, elle concède que le G20 a été touché de plein fouet par la situation géopolitique. "Mais cela n'amenuise pas la responsabilité des membres du G20 à agir, au contraire cela la renforce de manière dramatique", appuie celle-ci.

L'existence continue du format du G20 devrait être questionnée si les pays les plus riches et puissants ne progressent pas dans la lutte contre le changement climatique, la famine et la pauvreté, déplore-t-elle.

