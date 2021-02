Le Forum économique mondial (WEF) qui devait se tenir en mai à Singapour a été repoussé au mois d'août, ont annoncé mercredi ses organisateurs, invoquant les restrictions de voyage et quarantaines qui compliquent les déplacements des participants.

Si les organisateurs ont réaffirmé leur confiance dans les mesures mises en place par les autorités de Singapour, les difficultés au niveau international pour contenir la pandémie les ont poussé à reporter l'événement afin que les participants puissent se rendre dans la cité-Etat du 17 au 20 août (et non plus du 25 au 28 mai comme initialement prévu), ont-ils indiqué dans un communiqué

