Le Fonds blouses blanches a permis la création d'un peu plus de mille équivalents temps plein en 2019 et de presque 4.500 autres en 2020, selon un rapport transmis par le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, à la présidente de la Chambre, indique lundi Le Soir.

Le Fonds blouses blanches a été créé en décembre 2019 pour "améliorer l'emploi et l'attractivité" des professions d'infirmier. Les dépenses ont atteint 67 millions d'euros pour novembre et décembre 2019 et 402 millions pour 2020.

Pour les engagements réalisés entre le 1er janvier 2020 et le 31 janvier 2021 (4.250 ETP), il s'agit de "nouveaux engagements, de contrats de travail à durée déterminée existants qui ont été prolongés ou qui ont été convertis en contrats de travail à durée indéterminée et de contrats de travail à temps partiel dont la durée du temps de travail a été augmentée".

Le Fonds blouses blanches a été créé en décembre 2019 pour "améliorer l'emploi et l'attractivité" des professions d'infirmier. Les dépenses ont atteint 67 millions d'euros pour novembre et décembre 2019 et 402 millions pour 2020. Pour les engagements réalisés entre le 1er janvier 2020 et le 31 janvier 2021 (4.250 ETP), il s'agit de "nouveaux engagements, de contrats de travail à durée déterminée existants qui ont été prolongés ou qui ont été convertis en contrats de travail à durée indéterminée et de contrats de travail à temps partiel dont la durée du temps de travail a été augmentée".