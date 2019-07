Le FMI abaisse sa prévision de croissance mondiale 2019, à 3,2%

Le FMI a annoncé mardi avoir révisé en baisse sa prévision de croissance mondiale pour 2019, la qualifiant de "morose" et "modérée" dans un contexte marqué par des tensions commerciales persistantes entre la Chine et les Etats-Unis et un difficile Brexit en Europe.