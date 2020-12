Le chômage temporaire a augmenté de 43,7% en novembre dernier à la suite du deuxième confinement, en comparaison avec le mois d'octobre, indique mardi l'Office national de l'Emploi (Onem). Le nombre de travailleurs en chômage temporaire a atteint 525.783 unités.

L'Onem souligne l'importance de l'impact des mesures prises contre le coronavirus dans ces chiffres. Sur base annuelle, le chômage temporaire a augmenté de 412.259 unités, soit de 363,1%, mais il a aussi fortement diminué depuis le début de la crise. Plus de 1,2 million d'unités avaient été comptabilisées au plus fort de l'épidémie. La part du chômage temporaire due à la force majeure s'élève à plus que 95% en novembre.