Le dernier bon d'Etat a plus séduit

La dernière campagne de bons d'État a été souscrite à hauteur de 3,979 millions d'euros, selon le montant final communiqué lundi par l'Agence de la Dette. Il s'agit d'un montant plus élevé que les dernières campagnes de bons d'Etat qui avaient récolté respectivement 2,37 et 2,29 millions d'euros en juin et septembre 2018. Le taux de ce bon à 10 ans n'atteint que 0,55%, soit le plus faible depuis décembre 2017.