L'ancien secrétaire général de la FGTB et député PS Marc Goblet est décédé mercredi, annonce le groupe PS à la Chambre. Il avait 64 ans.

"C'est avec une infinie tristesse que les députés du Groupe PS ont appris le décès de leur camarade Marc Goblet", ajoute le groupe dans un communiqué.

"Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Nous perdons un homme engagé, courageux et qui a consacré sa vie au service des autres."

