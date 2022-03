Les discussions se poursuivaient vendredi après-midi au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UE sur les solutions à proposer pour maîtriser les prix de l'énergie. De nature technique tout autant qu'idéologique, le débat retardait la fin attendue du sommet, et les esprits étaient plutôt échauffés, selon certaines sources.

La proposition de réserves de gaz communes permettant aux États membres de s'entraider est acquise. Celle d'achats conjoints de gaz, de gaz naturel liquéfié (GNL) et d'hydrogène devrait aussi trouver sa place dans les conclusions du sommet, quoique l'on débattait toujours sur la participation volontaire ou non de chaque État à ce projet.

Dès avant la réunion, il apparaissait que la proposition, défendue par plusieurs pays dont la Belgique, de plafonner à titre exceptionnel les prix d'achat du gaz, ne passait pas auprès de certains autres Etats-membres. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez s'est lui profilé comme le plus ardent partisan d'une telle intervention sur les marchés.

Les États-Unis chercheront à garantir 15 milliards de m3 de GNL pour l'UE cette année Les États-Unis s'efforceront de garantir des volumes de gaz naturel liquéfié (GNL) supplémentaires pour le marché de l'UE d'au moins 15 milliards de mètres cubes en 2022, avec des augmentations attendues à l'avenir, a annoncé le président des États-Unis Joe Biden. Ce volume doit remplacer les livraisons de GNL de la Russie à l'UE, a expliqué la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d'un point presse avec M. Biden à l'ambassade des États-Unis à Bruxelles. D'ici 3030, la Commission et les États membres devraient garantir une demande de quelque 50 milliards de m3 de GNL américain supplémentaire, tout en restant sur la ligne de la trajectoire zéro-carbone, selon ce nouveau partenariat énergétique. USA et UE ont aussi annoncé la création d'un groupe de travail conjoint pour réduire la dépendance de l'Europe aux carburants fossiles russes.

