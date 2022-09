Les pays du nord prennent des actions pour contrer les prix de l'énergie. Le Danemark veut plafonner les factures de gaz, d'électricité et de chauffage. En Finlande, on se dirige vers un plan de soutien au secteur de l'électricité.

Le Danemark veut plafonner les factures de gaz, d'électricité et de chauffage pour soulager les ménages face à la flambée actuelle des prix en Europe, a annoncé mercredi la Première ministre.

"Le gouvernement propose de plafonner le prix que les Danois doivent payer pour l'électricité, le gaz et le chauffage urbain", a dit Mette Frederiksen lors d'une conférence de presse. Les prix de l'électricité et du gaz ont quintuplé en un an dans le pays scandinave, selon les dernières statistiques d'août.

"Nous avons dit dès le début que nous ne pouvions pas protéger tous les Danois des conséquences de la guerre de Poutine", a affirmé la cheffe du gouvernement. "Mais nous ne pouvons pas ignorer le fait qu'il y aura des Danois cet hiver qui ne pourront pas payer leur électricité et leur chauffage."

Concrètement, la Première ministre a expliqué que "si la facture dépasse celle de l'automne dernier, le paiement peut être reporté à une date ultérieure, lorsque le prix aura à nouveau baissé". Le paiement pourra être échelonné sur cinq ans. Ce projet, qui doit être discuté au Parlement, devrait coûter 45 milliards de couronnes (environ six milliards d'euros). La semaine dernière, le gouvernement danois avait déjà annoncé fournir des garanties de plus de 13 milliards d'euros aux entreprises énergétiques souffrant de la volatilité des prix. En outre, plusieurs initiatives ont déjà été lancées par le gouvernement pour réduire la consommation d'énergie, dont la baisse du chauffage et de l'éclairage des bâtiments publics.

La Finlande adopte un plan de soutien au secteur de l'électricité

Le Parlement finlandais a adopté mercredi un plan de soutien de 10 milliards d'euros au secteur de l'électricité pour le protéger des turbulences dans ce domaine en Europe, provoquées par l'invasion russe de l'Ukraine.

Ce plan, composé de prêts et de garanties financières, vise notamment à aider les entreprises à disposer de fonds suffisants pour payer les garanties de plus en plus importantes nécessaires pour pouvoir vendre des contrats à terme sur le marché de l'électricité. Le gouvernement finlandais avait présenté ce plan il y a dix jours, après l'annonce russe de l'arrêt du gazoduc Nord Stream 1 entre la Russie et l'Allemagne, imputé à une turbine défectueuse.

Cette décision avait encore accru les tensions sur les marchés énergétiques européens, avant un hiver marqué par des risques de pénurie de courant ou de gaz dans plusieurs pays du Vieux Continent. La Suède voisine, ainsi que le Danemark, ont pris des mesures similaires à la Finlande depuis le début du mois. Helsinki a également apporté une aide spécifique à son principal groupe énergétique public, Fortum, sous la forme d'une ligne de crédit de 2,35 milliards d'euros. L'entreprise a dit vouloir s'en servir "en dernier recours".

Le Danemark veut plafonner les factures de gaz, d'électricité et de chauffage pour soulager les ménages face à la flambée actuelle des prix en Europe, a annoncé mercredi la Première ministre."Le gouvernement propose de plafonner le prix que les Danois doivent payer pour l'électricité, le gaz et le chauffage urbain", a dit Mette Frederiksen lors d'une conférence de presse. Les prix de l'électricité et du gaz ont quintuplé en un an dans le pays scandinave, selon les dernières statistiques d'août. "Nous avons dit dès le début que nous ne pouvions pas protéger tous les Danois des conséquences de la guerre de Poutine", a affirmé la cheffe du gouvernement. "Mais nous ne pouvons pas ignorer le fait qu'il y aura des Danois cet hiver qui ne pourront pas payer leur électricité et leur chauffage." Concrètement, la Première ministre a expliqué que "si la facture dépasse celle de l'automne dernier, le paiement peut être reporté à une date ultérieure, lorsque le prix aura à nouveau baissé". Le paiement pourra être échelonné sur cinq ans. Ce projet, qui doit être discuté au Parlement, devrait coûter 45 milliards de couronnes (environ six milliards d'euros). La semaine dernière, le gouvernement danois avait déjà annoncé fournir des garanties de plus de 13 milliards d'euros aux entreprises énergétiques souffrant de la volatilité des prix. En outre, plusieurs initiatives ont déjà été lancées par le gouvernement pour réduire la consommation d'énergie, dont la baisse du chauffage et de l'éclairage des bâtiments publics. Le Parlement finlandais a adopté mercredi un plan de soutien de 10 milliards d'euros au secteur de l'électricité pour le protéger des turbulences dans ce domaine en Europe, provoquées par l'invasion russe de l'Ukraine. Ce plan, composé de prêts et de garanties financières, vise notamment à aider les entreprises à disposer de fonds suffisants pour payer les garanties de plus en plus importantes nécessaires pour pouvoir vendre des contrats à terme sur le marché de l'électricité. Le gouvernement finlandais avait présenté ce plan il y a dix jours, après l'annonce russe de l'arrêt du gazoduc Nord Stream 1 entre la Russie et l'Allemagne, imputé à une turbine défectueuse. Cette décision avait encore accru les tensions sur les marchés énergétiques européens, avant un hiver marqué par des risques de pénurie de courant ou de gaz dans plusieurs pays du Vieux Continent. La Suède voisine, ainsi que le Danemark, ont pris des mesures similaires à la Finlande depuis le début du mois. Helsinki a également apporté une aide spécifique à son principal groupe énergétique public, Fortum, sous la forme d'une ligne de crédit de 2,35 milliards d'euros. L'entreprise a dit vouloir s'en servir "en dernier recours".