Au mois de mars dernier, le volume des ventes du commerce de détail était en hausse dans la zone euro, tout comme dans l'Union européenne et en baisse de 0,9% en Belgique par rapport au mois de mars 2018, selon les chiffres publiés lundi par l'Office statistique de l'UE, Eurostat.

Dans la zone euro, les ventes ont augmenté de 1,9%. Dans le détail, la hausse a été de 3% pour le secteur non-alimentaire, de 1,4% pour les carburants et de 0,7% pour le secteur "alimentation, boissons, tabac".

Pour l'ensemble de l'UE28, l'augmentation globale était de 2,9%: de 4,4% pour le secteur non-alimentaire, de 4,1% pour les carburants et de 0,4% pour le secteur "alimentation, boissons, tabac".

Les plus fortes hausses annuelles des ventes du commerce de détail ont été enregistrées en Irlande (+10,8%), en Roumanie (+9,3%) ainsi qu'en Croatie et au Luxembourg (+8,6%). A l'inverse, les baisses les plus notables ont été notées en Slovaquie (-2%), en Autriche (-1%) et en Belgique (-0,9%).